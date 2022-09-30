'Sterlin patladı' sözleri Bloomberg'e haber oldu: 'Erdoğan bile eleştiriyor'

ABD merkezli haber sitesi Bloomberg, AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın İngiltere'nin para birimi sterlindeki büyük değer kaybına ilişkin açıklamalarını haberleştirdi.

Bloomberg "Erdoğan bile sterlindeki değer kaybı yüzünden İngiltere'yi eleştiriyor" başlığını attığı haberinde Erdoğan'ın son bir yılda lirada yüzde 50 oranında değer kaybına tanık olmasına karşın kendisini sterlindeki çöküşe ilişkin değerlendirme yapmaktan alamadığını yazdı.

İngiltere Başbakanı Liz Truss'ın vergi kesintilerini açıklamasının ardından sterlin ABD doları karşısında hızlı bir biçimde değer kaybetmişti. Truss IMF, Moody's Yatırımcılar Servisi ve bir dizi yabancı ekonomist tarafından eleştirilmişti.

'Truss Erdoğan'dan ders almaktan çekinebilir'

Bloomberg'in haberinde "Truss ortodoks denilen ekonomistlerin tavsiyesini görmezden gelmekle gurur duyabilir ama yine de Erdoğan'dan ders almaktan çekinebilir. Türkiye Cumhurbaşkanı düşük faiz oranlarının enflasyonla mücadeleye yardımcı olacağını öne sürüyor ve ülkesinde geçen yıl fiyatların yüzde 80 arttığını görüyor" denildi.

Erdoğan dün Ankara'da, Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) 21. Olağan Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada "Şu anda İngiltere'de sterlin patladı, nereden nereye geldi sterlin. Övünüyorlardı, 'Biz şuna karşı bu kadar değerliyiz, buna karşı bu kadar değerliyiz' diye. Şimdi bugün aldığımız haberlerle patladılar" demişti.

Erdoğan aynı konuşmasında "en büyük düşmanının faiz olduğunu" söylemiş ve "Şu anda yine faizi 12’ye kadar düşürdük. Yeter mi? Yetmez. Bunun daha da inmesi lazım" demişti.

Bloomberg'in haberinde Erdoğan'ın bu konuşmasının ardından Türk Lirası'ndaki değer kaybını sürdürdüğü vurgulandı.