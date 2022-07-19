Stephen King görüştüğü kişinin Zelenskiy olduğu zannetti: Faşist Bandera'ya övgüler

Rus komedyenler Vladimir Kuznetsov (Vovan) ve Aleksey Stolyarov (Lexus) ile görüştüğünü anlamayan ve görüştüğü kişinin Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy olduğunu zanneden ABD'li yazar Stephen King, Nazi işbirlikçisi Stepan Bandera'nın "çok harika bir insan" olduğunu söyledi. King konuşmasında Bandera ve Zelenskiy'i bir tutarak, ikisinin de "harika insanlar" olduğunu dile getirdi.

Konuşması sırasında "sahte Zelenskiy", Stephen King'e Nazi işbirlikçisi Bandera hakkında ne düşündüğünü sordu. Bandera'yı "harika bir insan" olarak tanımlayan King, "Ukrayna kahramanının o kadar da büyük suçları olmadığını" söyledi.

King konuşma sırasında, "İnsanlarda her zaman onları aşağılayacak bir şeyler bulabilirsiniz. Washington ve Jefferson köle sahipleriydi. Bu, ABD için pek iyi şeyler yapmadıkları anlamına gelmez. Bütün insanların kusurları vardır. Biz insanız, yaptığımız şeyler var. Bazen iki kötülük arasında bir seçimdir. Bir de doğru şeyler var, bu doğru seçim. Genel olarak Bandera'nın harika bir insan olduğunu düşünüyorum. Ve sen de harika bir insansın. Çok yaşa Ukrayna!" dedi.