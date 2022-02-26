Kremlin: Cihatçıların yerini Banderacılar aldı

Kremlin Sözcüsü Dimitriy Peskov, Ukrayna'da "mobil" milliyetçi ve Banderacı gruplarla çatışmalar yaşandığını açıkladı.

Sputnik'in haberine göre, Putin'in dün verdiği "dur" emri sonrası bazı noktalarda askeri faaliyetlerin devam ettiğini, milliyetçi ve Banderacı gruplarla çatışmaların devam ettiğini söyleyen Kremlin Sözcüsü, "Bu gruplar, 'cihat mobil' usulüyle saldırı araçları yükledikleri taşıtlar özellikle de kamyonlar kullanıyorlardı. Artık bunlara 'Bandera mobil' deniyor" dedi.

Stepan Bandera, II. Dünya Savaşı sırasında Ukrayna'da Nazi işgalcilerle işbirliği yaparken yönettiği OUN adlı çete Nazi kontrolü altındaki topraklarda pogromlar düzenlemişti.