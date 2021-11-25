Starbucks'tan 'Türkiye'deki şubelerini kapatacak' iddiasına yanıt

Starbucks Türkiye'deki mağazalarını kapatacağını dair çıkan haberleri yalanladı.

Haber Merkezi

Kahve zinciri Starbucks, Türkiye'deki şubelerinin kapatılacağına ilişkin çıkan haberler üzerine sosyal medyadan açıklamada bulundu.

Sosyal medyadan konuya ilişkin yapılan bir paylaşıma verilen yanıtta, iddiaların asılsız olduğuna işaret edildi.

Haber

Starbucks’ta çalışan barista: 'Pantolonlarınızın ceplerini dikin' dediler