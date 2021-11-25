Kahve zinciri Starbucks, Türkiye'deki şubelerinin kapatılacağına ilişkin çıkan haberler üzerine sosyal medyadan açıklamada bulundu.
Sosyal medyadan konuya ilişkin yapılan bir paylaşıma verilen yanıtta, iddiaların asılsız olduğuna işaret edildi.
Patronların Ensesindeyiz
Patronların Ensesindeyiz
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Starbucks'tan 'Türkiye'deki şubelerini kapatacak' iddiasına yanıt
Starbucks Türkiye'deki mağazalarını kapatacağını dair çıkan haberleri yalanladı.
Haber Merkezi
Kahve zinciri Starbucks, Türkiye'deki şubelerinin kapatılacağına ilişkin çıkan haberler üzerine sosyal medyadan açıklamada bulundu.
Sosyal medyadan konuya ilişkin yapılan bir paylaşıma verilen yanıtta, iddiaların asılsız olduğuna işaret edildi.