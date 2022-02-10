Starbucks sendikalı işçileri işten atıyor

Amerikan kahve dükkanları zinciri Starbucks, çalışanlarının sendika üyesi olması sebebiyle 7 çalışanını işten çıkardı. Tennessee eyaleti Memphis kentindeki dükkânda çalışan 7 işçi kovulurken, bu işçilerin sendikalaşma faaliyetleri yürüttüğü belirtiliyor.

Birleşik Starbucks Çalışanları Sendikası (SWU), Starbucks’ı “sendikaları çökertmeye çalışmakla ve sendika liderlerini kovmaya yönelik hileye başvurarak şirket politikalarını seçici şekilde uygulamakla” suçladı.

İşten çıkarmaların sendikalaşmaya misilleme olmadığını savunan şirket, geçen ay çalışanların sendikalaşma çabalarının halka açıklanmasının parçası olarak gazetecilerin mesai saatlerinden sonra kafeye girmesine izin verdiği bir medya etkinliğini bahane etti.

The Guardian’ın haberine göre, kovulan baristalarla sendika ise kahve devinin sendikalaşma çalışmalarını kırmaya çalıştığını söyledi. Memphis'teki 7 işten çıkarmayla ilgili ABD Ulusal Çalışma İlişkileri Kurulu'na şikâyette bulunacağını duyuran SWU, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Starbucks, Memphis'teki sendika liderlerine ve destekçilerine daha önce tutarlı şekilde hiç uygulamadığı politikaları gerekçe göstererek misilleme yapıyor. Bu yoldaş, ‘güvenlik ihlalleri’ yüzünden değil, güvenlik kamerası karşısında sendika kartı imzaladıktan sonra kovuldu." dedi

Starbucks şirketi, çalışanların aleyhine olacağı iddiasıyla sendikalaşmayı sürekli engellemeye çalışıyor. Starbucks'ın bugüne dek sendika faaliyeti yürüten kaç işçiyi kovduğu belli değil. Geçen yıl Ulusal Çalışma İlişkileri Kurulu, Philadelphia şehrinde sendika örgütlenmesine karışan iki baristaya kahve zinciri tarafından yasadışı misilleme yapıldığını saptadı.