Starbucks sendikalaşma çalışmaları devam ederken ABD'de 16 şubesini kapatacak

ABD merkezli kahve zinciri Starbucks, çalılanlarına yönelik "güvenlik endişeleri" sebebiyle ABD genelinde 16 şubesini kapatacağını açıkladı. CNN'e konuşan Starbucks sözcüsü, "Konuyu dikkatli bir şekilde değerlendirdikten sonra, faaliyetlerimize devam etmeyi güvensiz hale getiren zorlu olayların yaşandığı konumlardaki bazı şubeleri kapatıyoruz" açıklamasını yaptı.

Söz konusu şubelerin Seattle, Los Angeles, Philadelphia, Washington DC ve Portland'da bulunduğunu belirten Starbucks yetkilisi, belirtilen şubelerin Temmuz ayı sonunda kapatılacağını ifade etti.

Starbucks'ta sendikalaşma çalışmaları devam ediyor

Starbucks'ın geçici CEO Howard Schultz yönetimi altında şirket kültürüne dair değişikliklere gittiği ve çalışanların sendikalaşma çabaları yürüttüğü sırada şube kapatma kararı alması tartışmalara neden oldu.

Pazartesi günü çalışanlara gönderdiği bir mailde ABD'deki Starbucks yöneticileri Debbie Stroud ve Denise Nelson, şubelerdeki güvenlik konusunu ele alarak, çalışanların "Amerikan toplumundaki kişisel güvenlik, ırkçılık, sağlık hizmetlerine erişim eksikliği, büyüyen bir zihinsel sağlık krizi, artan uyuşturucu kullanımı gibi sorunlara birincil elden maruz kaldığını" söylemişti.