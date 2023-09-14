Star yazarının seviyesi: ‘Kılıçdaroğlu’nun gelini sakallı olsa…’

Star gazetesi köşe yazarı Mustafa Sabri Beşer, yandaş medyanın bir süredir üzerinde tepindiği “cinsiyet değiştirme” başlığını ele aldığı yazısında, seviyesiz bir provokasyona imza attı.

“Kılıçdaroğlu’nun Gelini” başlıklı yazıda Beşer, “Yıllardır ‘kız’ veya ‘erkek’ olarak bildikleri çocuklarının bir anda karşılarına farklı cinsiyetlerle çıkmalarının şoku aileleri perişan ediyor.” dedi.

Beşer, ardından şu ifadeleri kullandı:

"Mesela diyelim ki; JW Marriott Otel veya Bilkent Otel'de şatafatlı bir düğün planlaması yapılmışken son anda siyasi gerekçelerle Çankaya Belediyesi'ne ait bir salonda düzenlenen düğünle evlenen Kemal Kılıçdaroğlu'nun oğlu, eşinden boşanma kararı aldı.

Belli bir zaman sonra oğlu yeniden âşık olduğunu ve ailesiyle yeni gelini tanıştırmak istediğini söyledi. Aile de bunu içtenlikle kabul etti.

Şimdi soralım, yeni gelinini tanıştırmak üzere kapıyı çaldıklarında Kılıçdaroğlu 'sakallı bir gelinle' karşılaşsaydı tepkisi ne olurdu?

Sakallı geliniyle oğlunun düğününü bu sefer hangi CHP'li belediyenin düğün salonunda yapmayı tercih ederdi?

Ya da bu sefer siyasi gerekçelerle değil de ahlaki gerekçelerle bu evliliğin olmasına izin mi vermezdi?

Zira kendisi seçim vaadi olarak: 'Etnik köken, inanç, engellilik, cinsel yönelim yasayla dezavantaj olmaktan çıkarılacak' demişti."