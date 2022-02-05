Stajyer avukatlar 'yaşanabilir bir ücret' için eylemdeydi: 'Barolar sürece dahil olmalı'

Bugün İstanbul Barosu önünde Patronların Ensesindeyiz (PE) Stajyer Avukat ve Hukuk Öğrencileri Dayanışma Ağı "yaşanabilir ücret" talebiyle eylem gerçekleştirdi. Eyleme katılan stajyer avukatlar ve hukuk öğrencileri barolardan yaşanabilir bir tavsiye ücret açıklaması ve bunun denetimini talep ederken aynı zamanda ücret sorununun kanuni düzenlemeyle çözümünü de istedi.

Geçtiğimiz günlerde PE Stajyer Avukat ve Hukuk Öğrencileri Dayanışma Ağı, stajyer avukat ve çalışan hukuk öğrencileriyle gerçekleştirdiği ücret araştırması anketini kamuoyuna duyurmuştu. Söz konusu çalışma sonuçlarına göre toplam bir sene süren staj süresince stajyerlerin yüzde 59,1’i, 2022’de 2000 TL’nin altında çalışmaktayken, hukuk öğrencilerinin yüzde 14,3’üyse hiç ücret almamakta.

Öte yandan eylemde düzenlenen basın açıklamasında "ücret yerine harçlık verilebileceğine" yönelik genel yanlışın barolar tarafından düzeltilmesi yönünde çaba gösterilmesine, ücret sorunu için kanuni düzenlemeye gidilmesine yönelik bir dizi talep sıralandı.

Basın açıklamasında "Mesleki eğitim adı altında birçok işi yaptığımız, yer yer patron avukatlara binlerce lira kazandırdığımız halde hukuk büroları açısından ücret alması yasak bahanesiyle neredeyse üç kuruş paraya çalıştırılmaktayız" denilirken sorunların pandemi döneminde arttığına dikkat çekildi.

Yeni mezun olmuş veya KYK/burs imkanlarından faydalanamayan stajyer avukatların hukuk bürolarında verilen ortalama 2500 TL’lik ücretlerle kira, faturalar ve başkaca temel ihtiyaçlarını karşılayamadığına dikkat çekildi.

Dayanışma Ağı'nın taleplerinin tamamıysa şöyle:

Baro yaşanabilir/ insanca bir tavsiye ücret yayımlanmalı, buna uyulması takip edilmeli ve ücretsiz veya düşük ücretle stajyer çalıştıran avukatlara ilişkin disiplin süreci başlatılmalıdır

Stajyerlerin İnsanca bir ücret alması için kanuni düzenlemeler yapılmalıdır.

Stajyer avukatların ücret alması yasak söylemi yalandır. Bu yalanın yayılmasını önlemek ve ortadan kaldırma görev barolardadır. Barolar bu görevlerini yerine getirmelidir

Staj sonunda istenilen ruhsat harcı kaldırılmalıdır.

PE Stajyer Avukat ve Hukuk Öğrencileri Dayanışma Ağı "bütün stajyer ve çalışan hukuk öğrencilerini bu talepleri yükseltmeye çağırıyor, harçlık değil emeğimizin karşılığı için birlikte mücadele etmeye çağırıyoruz" diyerek eylemini sonlandırdı.

🔴 İstanbul Barosu'nun önündeydik.



İnsanca geçinebileceğimiz ücret istiyoruz!



Taleplerimizi dile getirdik 👇 pic.twitter.com/96BQU96Oeq — PE Stajyer Avukat &Hukuk Öğrencileri Dayanışma Ağı (@Stajyerdayanism) February 5, 2022

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