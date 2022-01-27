Bu anket sonuçlarına barolar ne diyecek? Bu akşam gündem olacak

Patronların Ensesindeyiz Stajyer Avukat ve Hukuk Öğrencileri Dayanışma Ağı bir anket çalışması yaptı.

Dayanışma Ağı tarafından yapılan ankette katılanların %62,4’ünün 2 bin TL’nin altında çalıştığı, %26,3’ünün ise 2 bin – 3 bin arası bir ücrete çalıştığı belirtildi.

Dayanışma Ağı; anket sonuçları doğrultusunda stajyer avukat ve hukuk öğrencilerinin aldığı ücretler üzerinden bir kampanya başlattıklarını ve 27 Ocak Perşembe günü saat 21.00’de Twitter’da gündem etmeyi hedeflediklerini açıkladılar.

Açıklamanın tamamı:

Patronların Ensesindeyiz Stajyer Avukat ve Hukuk Öğrencileri Dayanışma Ağı, stajyer avukatların ve hukuk öğrencilerinin çalışma ücretleri üzerine bir anket çalışması başlatmıştı.

Toplam 160 stajyer avukat ve hukuk öğrencisinin katıldığı anketin sonuçları şu şekilde:

Buna göre, 1 sene süren staj süresince stajyerlerin %59,1’i, 2022’de 2000 TL’nin altında çalışmakta, hukuk öğrencilerinin ise %14,3’ü ücretsiz çalışıyor.

PE Stajyer Avukat ve Hukuk Öğrencileri Dayanışma Ağı, hayat pahalılığı karşısında ücretlerin eridiğini dile getirerek insanca ücret için mücadele edilmesi gerektiğini belirtmişti. Dayanışma ağı, anket sonucunda ortaya çıkan verilerin asgari ücret zamları, enflasyon ve hayat pahalılığı karşısında stajyer avukat ve hukuk öğrencilerinin ücretlerinde bir iyileşme olmadığını, aksine daha da yoksullaştıklarını gösterdiğini ifade etti. Stajyer avukatlar insanca bir ücret talebini 27 Ocak Perşembe günü saat 21.00’de Twitter’da gündem etmeyi hedefliyor. İnsanca ücret talebine dikkat çekmek için #StajyerAvukataİnsancaÜcret ve #BuÜcretlerlePatronAvukatlarGeçinsin hashtagleri kullanılacak.

Dayanışma Ağı, anket çalışması öncesinde yaptığı açıklamada şöyle demişti:

“Merhaba arkadaşlar, içinden geçtiğimiz şu günlerde tanığı olduğumuz gibi hayat pahalılaşıyor. Temel haklarımız bizlere satılıyor; ulaşım ücretleri katlanıyor, elektrik, su, doğalgaz faturalarımız birbiri ile yarışıyor. Ev kirası, mutfak masrafı derken aldığımız ücretler geldiği gibi yok oluyor. Asgari ücret belirleniyor, işkollarına göre zamlar açıklanıyor, ‘avukat yanında çalışan avukatlara’ komik asgari ücretler bildiriliyor ve herkes içerisine itildiği yoksulluktan çıkış arıyor.

Peki ya bizler, stajyer avukatlar ve çalışan hukuk öğrencileri? Biz bu hayat pahalılığından azade miyiz? Niçin üzerimizden atlanıyor? Niçin görünmez ilan edildik?

Zaten emeğimizin karşılığı olmayan ücretimiz, eriyor. Yoksulluk bizi daha fazla kıskacına alıyor. İnsanca yaşamak varken, baş eğmemiz, tamah etmemiz isteniyor. Ancak böyle gidecek demek değil bu. Başımızı kaldırmalıyız. Hakkımızı talep etmezsek kimse bize onu ‘içinden öyle geldiği’ için vermiyor.

Gelin mücadele edelim!

PE Stajyer Avukatlar ve Hukuk Öğrencileri Dayanışma Ağı