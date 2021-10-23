St. Petersburg karantinaya giriyor

Rusya'nın en büyük kentlerinden St. Petersburg'un valisi, Aleksandr Beglov Cumartesi günü yayınladığı kararnameyle St. Petersburg'da 30 Ekim'den 7 Kasım'a kadar restoranlar, kafeler ve hayati olmayan dükkanların kapalı olacağını duyurdu.

Bunun dışında güzellik salonları, spor merkezleri ve zaruri olmayan kapatılacak. Veteriner hizmetleri de askıya alınacak, ancak acil durumlar için açılacak. Haftalık tatil boyunca, yüzme havuzları, su parkları ve çocuklar için olanlar da dahil olmak üzere diğer eğlence tesislerine sınırlı giriş yapılacak. Kamu hizmet merkezleri de kapatılacak.

St. Petersburg yetkilileri, tiyatrolar ve müzeler hariç, iş dışı günlerde kültür kurumlarının faaliyetlerini askıya aldığını ve eğlence, spor ve eğlence etkinliklerini yasakladığını duyurdu.

St. Petersburg, Moskova'nın ardından kapanışa gidecek ikinci kent olacak.