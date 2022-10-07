Sri Lanka'nın eski liderleri Rajapaksa kardeşlerin yargılanmasına onay verildi

Sri Lanka'da yüksek mahkeme eski Devlet Başkanı Gotabaya Rajapaksa'nın aleyhine dava açılmasına izin verdi.

Mahkeme ayrıca Gotabaya Rajapaksa'nın kardeşi de olan eski Başbakan Mahinda Rajapaksa ile eski maliye bakanı ve 2 eski merkez bankası yöneticisi hakkında da dava açılmasını onayladı.

Reuters'ın haberine göre Uluslararası Şeffaflık Örgütü (Transparency International) tarihinin en büyük mali krizinin yaşayan ada ülkesinin eski yönetimi hakkında dava açılması için başvuruda bulunmuştu.

Sri Lanka'da halkın Temmuz ayındaki protesto gösterileri sırasında Devlet Başkanlığı Sarayı'nı basmasından kısa süre önce Gotabaya Rajapaksa, eşi ve iki korumasıyla ülkeyi terk etmişti.

Maldivler'e ve daha sonra Singapur'a giden Rajapaksa, 14 Temmuz'da elektronik posta yoluyla istifa mektubunu göndermişti. Bunun ardından 20 Temmuz'da Sri Lanka Meclisinde yapılan oylamada, Geçici Devlet Başkanı ve Başbakan Ranil Wickremesinghe, ülkenin yeni Devlet Başkanı seçilmişti.