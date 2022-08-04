Sri Lanka'daki eylemlerin önderlerinden Joseph Stalin gözaltına alındı

Sri Lanka Öğretmenler Sendikası Genel Sekreteri Joseph Stalin, iktidarın eski cumhurbaşkanı Gotabaya Rajapaksa'yı ülkeden kaçmaya zorlayan protestoculara yönelik operasyonu sırasında gözaltına alındı.

Polis, Stalin'in Kolombo'daki sendika ofisinde düzenlediği baskın sırasında gazetecilere verdiği demeçte, “Mayıs ayında bir mahkeme emrini ihlal ederek bir gösteri düzenlediği için tutuklandı” açıklamasında bulundu. Bir polis yetkilisi AFP'ye yaptığı açıklamada, 43 yaşındaki sendikacının, Kolombo Başkanlık Sarayı'nda çektiği bir fotoğrafını paylaştıktan sonra gözaltı kararının çıktığını söyledi.

9 Temmuz'da Rajapaksa'nın sarayının basılmasıyla tüm dünyada ses getiren protesto sırasında birçok kişi de polis tarafından "kamu malına zarar verme" suçlamasıyla tutuklandı.

22 milyon nüfuslu Sri Lanka, aylarca süren uzun elektrik kesintileri, rekor düzeyde enflasyon ve gıda, yakıt ve benzin kıtlığıyla boğuşuyor.