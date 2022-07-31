Sri Lanka'da son durum: IMF ile anlaşma ertelendi

Ekonomik ve siyasi krizin sürdüğü Sri Lanka'da Cumhurbaşkanı Ranil Wickremesinghe, 20 Temmuz'da parlamento tarafından seçildiğinden bu yana yaptığı ilk konuşmada, Uluslararası Para Fonu (IMF) ile anlaşmaya varmayı amaçladığını söyledi.

Protestolar nedeniyle Gotabaya Rajapaksa'nın ülkeden kaçmasının ardından devlet başkanı olarak seçilen Wickremesinghe, ülkedeki kriz nedeniyle IMF ile yapılacak anlaşmanın Eylül ayına kadar ertelendiğini söyledi.

Sri Lanka Cumhurbaşkanı Ranil Wickremesinghe

Nisan ayında ciddi döviz kıtlığı nedeniyle dış kredilerini geri ödemeyi askıya aldığını duyuran Sri Lanka'nın, 51 milyar dolarlık dış borcunun 28 milyar dolarını 2027 yılına kadar ödemesi gerekiyor.

Rajapaksa Singapur'da daha uzun kalacak

Sri Lanka'nın kaçan Cumhurbaşkanı Gotabaya Rajapaksa tarafından bu hafta yapılan açıklamada, Singapur'da kalış süresini iki hafta daha uzatacağını açıkladı.

Sri Lanka'nın kaçan Cumhurbaşkanı Gotabaya Rajapaksa

Rajapaksa 14 Temmuz'da ülkesinden kaçtıktan sonra önce Maldivler'e sonrasında da Singapur'a geçmişti. Ardından yaptığı açıklamada da, Singapur'da iki hafta kalacağını belirtmişti. Başlangıçta şehir merkezinde bir otelde kalan Rajapaksa'nın, ülkede yeni bir eve taşındığı belirtildi.

'Eninde sonunda dönecek'

Sri Lanka Kabine Sözcüsü Bandula Gunawardena yaptığı açıklamada, Rajapaksa'nın Singapur'dan ülkeye dönmesinin beklendiğini söylemişti. Gunawardena, "Eninde sonunda Sri Lanka'ya dönmeyi düşünebileceğine inanıyorum, ancak bu konuda kesin bir siyasi veya başka bir gelişme yok" dedi.

Singapur Dışişleri Bakanlığı, Rajapaksa'nın sığınma talebinde bulunmadığını ve kendisine herhangi bir sığınma hakkı verilmediğini açıkladı. Bakanlık açıklamasında, Singapur'un genellikle sığınma taleplerini kabul etmediği hatırlatıldı.

OHAL uzatıldı

Rajapaksa'nın kaçışının ardından önce Cumhurbaşkanı Vekili, ardından da Cumhurbaşkanı olan Ranil Wickremesinghe'nin göreve geldiğinde yaptığı ilk icraat olağanüstü hal (OHAL) ilan etmek olmuştu. 17 Temmuz'da ilan edilen OHAL'in uzatıldığı açıklandı.

Rajapaksalara seyahat yasağı

Sri Lanka Yüksek Mahkemesi kaçak cumhurbaşkanı Gotabaya Rajapaksa'nın kardeşleri olan eski cumhurbaşkanı Mahinda Rajapaksa ve eski maliye bakanı Basil Rajapaksa'ya yönelik seyahat yasağının 2 Ağustos'a kadar uzatıldığını açıkladı.

Açıklamada, OHAL'in mevcut koşullarda 11 Ağustos'a kadar süreceği belirtildi.

Maille istifadan yeni cumhurbaşkanına

Ekonomik krizin yaşandığı ülkede aylardır süren protestolarda Sri Lanka Devlet Başkanı Gotabaya Rajapaksa’nın istifasını isteyen halk resmi başkanlık konutunu basmıştı.

Olayların ardından askeri gemiyle önce Maldivler’e sonra da Singapur’a kaçan Rajapaksa, mail yoluyla parlamentoya istifa mektubunu sunmuştu.

Rajapaksa’nın istifası sonrası, Rajapaksa tarafından atanan Başbakan Ranil Wickremesinghe, parlamentoda yapılan oylama ile ülkenin yeni devlet başkanı seçilmişti. Ülkede Wickremesinghe'nin cumhurbaşkanı seçilmesine tepkiler sürüyor.