Sri Lanka'da kolluk kuvvetleri eylemcilerin ana kampına saldırdı

Sri Lanka güvenlik güçleri bugün erken saatlerde, yeni cumhurbaşkanının kabineyi belirlemesinden saatler önce, başkentteki hükümet karşıtı ana protesto kampına saldırı düzenledi. Saldırı sırasında eylemcilerin kurduğu çadırlar yıkıldı.

Baskın, Başbakan Ranil Wickremesinghe'nin, ülkenin yeni Cumhurbaşkanı olarak yemin etmesinden bir gün sonra gerçekleşti.

Coplu ve otomatik saldırı tüfekleriyle donanmış birlikler ve polis Özel Görev Gücü komandoları, söz konusu kamp baskınından saatler önce Cumhurbaşkanlığı Sekreterliği'ni bloke eden protestoculara saldırdı. Yüzlerce asker, göstericilerin bu ayın başlarında kısmen aştığı sahil binasının ana kapısını kapatan barikatları kaldırdı.

AP, askerlerin saldırı esnasında gazetecileri de hedef aldığını aktardı.

Yeni Cumhurbaşkanı: Hükümeti devirmeye çalışırsanız, bu demokrasi olmaz

Ülkede halkın sarayı ele geçirmesinin ardından kaçan ve istifa eden Gotabaya Rajapaksa'nın yerine Çarşamba günü yapılan parlamento oylamasının ardından, altı kez başbakan olan Wickremesinghe seçilmişti.

Wickremesinghe, protestocuların devlet binalarını işgal etmesinin yasadışı olduğunu ve kendi başlarına çıkmadıkları takdirde tahliye edileceklerini söylemişti. "Hükümeti devirmeye çalışırsanız, cumhurbaşkanlığı ve başbakanlık ofisini işgal ederseniz, bu demokrasi değildir, yasalara aykırıdır" diyen Rajapaksa, başka bir konuşmasındaysa "Ben Rajapaksas'ın arkadaşı değilim. Ben halkın dostuyum" ifadelerini kullandı.

Rajapaksa'nın kaçmak zorunda kaldığı gün, halk Wickremesinghe'nin başkentteki özel konutunu da ateşe vermişti.

OHAL altında uzun süreli gözaltılar ilan edildi

Yeni cumhurbaşkanı ayrıca silahlı kuvvetlere geniş yetkiler veren ve polisin şüphelileri suçlama olmaksızın uzun süreler boyunca tutuklamasına ve alıkoymasına izin veren bir olağanüstü hal ilan etti.

Halk Wickremesinghe'yi eski Cumhurbaşkanı'nın ailesinin vekili olmakla suçluyor.