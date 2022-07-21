Sri Lanka'da yeni Cumhurbaşkanı Wickremesinghe göreve başladı

Ekonomik ve siyasi krizin sürdüğü Sri Lanka'da dün yapılan oylamada ülkenin yeni cumhurbaşkanı seçilen Ranil Wickremesinghe için parlamentoda tören düzenlendi.

73 yaşındaki Wickremesinghe, Başyargıç Jayantha Jayasuriya huzurunda yemin ederek görevine başladı. Wickremesinghe, protestolar üzerine ülkeden kaçan ve istifa eden eski Cumhurbaşkanı Gotabaya Rajapaksa'nın görev süresinin sona ereceği Kasım 2024'e kadar ülkeyi yönetecek. Wickremesinghe bu göreve gelmeden önce ülkenin başbakanlık koltuğunda oturuyordu.

Maille istifanın ardından cumhurbaşkanı oldu

Ekonomik krizin yaşandığı ülkede aylardır süren protestolarda Cumhurbaşkanı Gotabaya Rajapaksa’nın istifasını isteyen halk, 13 Temmuz'da resmi başkanlık konutunu basmıştı. Olayların ardından aynı gün Maldivler’e, sonra da Singapur’a kaçan Rajapaksa, 14 Temmuz'da e-mail yoluyla parlamentoya istifa mektubunu sunmuştu.

Rajapaksa’nın istifası sonrası Başbakan Ranil Wickremesinghe, parlamento tarafından 30 gün boyunca geçici devlet başkanlığı görevine getirilmişti. Ancak Wickremesinghe’nin göreve getirilmesinin ardından protestolar yeniden alevlenmişti.

IMF ile müzakere hedefi

Göstericiler yeniden sokaklara dökülerek, Wickremesinghe’nin istifa etmesini istemişti. Dün parlamentoda yapılan oylamada Wickeremesinghe, iktidar partisi Sri Lanka Halk Cephesi (SLPP) milletvekillerinin çoğunluğunun desteğiyle rakibi Dullas Alahapperuma'yı 82'ye karşı 134 oyla geride bırakarak yeni devlet başkanı seçilmişti.

Wickremesinghe, Uluslararası Para Fonu (IMF) ile müzakerelere devam edebilmesi için siyasi istikrarı yeniden sağlamayı hedeflediğini söyledi.

En kötü ekonomik kriz dönemi yaşanıyor

1948'de İngiltere'den bağımsızlığını kazanmasından bu yana en kötü ekonomik krizin görüldüğü ülkede hükümetin yeterli dövize sahip olmaması nedeniyle gıda, akaryakıt sıkıntısı ve günde 13 saate varan elektrik kesintileri yaşanıyor.

Temel ihtiyaç maddelerine erişemeyen halk, krizden ülke yönetimini sorumlu tutuyor.