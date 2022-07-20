Sri Lanka'da son durum: Wickremesinghe cumhurbaşkanı seçildi, IMF'den açıklama

Sri Lanka Parlamentosu'nda yapılan oylamada, Başbakan Ranil Wickremesinghe ülkenin yeni cumhurbaşkanı seçildi. Oylamada 134 milletvekili Wickremesinghe lehinde oy kullanırken, 82 milletvekili ise Wickremesinghe’nin rakibi Dullus Alahapperuma’yı destekledi.

Mayıs ayında Başbakanlık görevine atanan Ranil Wickremesinghe, ülkeden kaçan eski Cumhurbaşkanı Gotabaya Rajapaksa’ya yakın bir isim olarak biliniyor. Rajapaksa, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nın ve diğer bazı hükümet binalarının istifasını isteyen muhalif binlerce gösterici tarafından işgal edilmesinin ardından geçen hafta Sri Lanka’yı terk etmiş ve önce Maldivler, sonra da Singapur’a kaçmıştı.

Wickremesinghe'nin cumhurbaşkanı seçilmesine tepki gösterildi

Göstericiler, protestolar sırasında Wickremesinghe’nin de istifasını talep etmiş, Başbakanlık binasını işgal etmiş ve ateşe vermişlerdi. Wickremesinghe’nin Sri Lanka'nın içinde bulunduğu ekonomik krizden çıkarmak için hangi adımlar atacağı bilinmiyor. Wickremesinghe'nin parlamento tarafından cumhurbaşkanı seçilmesine halk tepki gösterdi.

BBC'nin haberine göre Ranil Wickremesinghe, Sri Lanka Cumhurbaşkanı seçilmesinin ardından parlamentoda yaptığı konuşmada ülkenin “çok zor bir durumda” olduğunu, önlerinde aşılması gereken büyük engeller bulunduğunu söyledi.

Ranil Wickremesinghe siyasi kariyeri süresince altı kez başbakanlık görevi yaptı. Wickremesinghe daha önce iki kez cumhurbaşkanı adayı olmuştu.

İktidar partisinden destek

İktidar partisi Podujana Peramuna, Wickremesinghe’nin ekonomi alanındaki deneyimi nedeniyle kendisinin cumhurbaşkanlığına destek verdiklerini açıkladı. Partinin Genel Sekreteri Sagara Kariyawasam, “Ekonomik krize çözüm getirecek kapasite, bilgi birikimi ve deneyime sahip tek kişinin Ranil Wickremesinghe olduğunu düşünüyoruz” diye konuştu.

Wickremesinghe’nin cumhurbaşkanlığına seçilmesi ülkede yeni bir protesto dalgasına yol açabileceği belirtiliyor.

Wickremesinghe’nin cumhurbaşkanlığı Kasım 2024’e kadar sürecek.

Oylama öncesinde abluka

Sri Lanka Parlamentosu'ndaki cumhurbaşkanlığı oylaması öncesinde, olası gösterilere karşı parlamento binası güvenlik güçleri tarafından abluka altına alındı, bina çevresine barikatlar yerleştirildi.

Son iki haftadır yapılan protesto gösterilerinde de eylemciler siyasi elitin bir parçası olduğunu belirtikleri Wickremesinghe’nin başbakanlık görevinden istifasını talep etmişlerdi. Ancak Wickremesinghe bu talepleri umursamayarak, geçen hafta Rajapaksa’nın ülkeden kaçışının ardından vekaleten cumhurbaşkanlığı görevini üstlenmişti.

Wickremesinghe'den 'destek' açıklaması

73 yaşındaki Wickremesinghe’nin ülkede siyasi istikrarı sağlaması ve Uluslararası Para Fonu'yla (IMF) bir kurtarma paketi için müzakereleri yeniden başlatması gerekiyor.

Wickremesinghe muhalefete de çağrıda bulunarak "ülkenin yararı için hükümetine destek vermelerini" istedi.

IMF'den açıklama

Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva parlamentodaki cumhurbaşkanlığı seçiminden önce yaptığı açıklamada, Sri Lanka ile kurtarma paketi görüşmelerini "mümkün olan en kısa sürede tamamlamayı" umduğunu söyledi.

Nikkei Asia'ya konuşan IMF Başkanı Georgieva, IMF'nin döviz rezervleri kuruduktan sonra ciddi şekilde yakıt, gıda ve diğer temel ihtiyaç maddelerinin kıtlığıyla boğuşan "Sri Lanka'daki insanların refahı konusunda çok endişeli" olduğunu söyledi.

Georgieva, "Müzakerelerimize devam edebileceğimiz bir hükümet olduğu anda ekibimiz de orada olacak. Yaptığımız iyi teknik çalışmalara ve bu teknik ekibin Sri Lanka'da olması gerçeğine dayanarak program müzakerelerini mümkün olan en kısa sürede tamamlayabileceğimizden umutluyum" yorumunu yaptı.

Georgieva, IMF'nin "bir sonraki liderin desteği aldığı ve ülkeyi yönetecek kadar uzun ömürlü olduğu sürece" herhangi bir Sri Lanka yönetimiyle çalışacağını sözlerine ekledi.