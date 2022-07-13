Sri Lanka'da OHAL ilanının ardından devlet televizyonu binası ele geçirildi

Sri Lanka'da Cumhurbaşkanı Gotabaya Rajapaksa'nın askeri uçakla Maldivler'e kaçmasının ardından olağanüstü hal (OHAL) ilan edildi. AFP'ye göre Rajapaksa, eşi, koruması dahil 4 yolcu Antonov-32 tipi askeri uçakla Sri Lanka'dan ayrıldı, Maldivler'e indiklerinde polis eskortuyla bilinmeyen bir yere götürüldü.

Polis halka göz yaşartıcı gazla müdahale etti

Başbakanlık Ofisi tarafından yapılan açıklamada, "Devlet Başkanı ülke dışına çıktığından, ülkedeki baş edebilmek için OHAL ilan edilmiştir" denilmesinin ardından binlerce kişi bir araya gelerek hem Cumhurbaşkanı Başkanı Gotabaya Rajapaksa'nın hem de Başbakan Ranil Wickremesinghe’nin istifasını talep etti.

Polis başbakanlık önündeki protestoculara göz yaşartıcı gazla müdahale etti.

Rajapaksa'dan başbakanı vekil atadı

Maldivler'e kaçan Cumhurbaşkanı Rajapaksa, Sri Lanka Anayasası'nın 37. maddesine dayanarak Başbakan Wickremesinghe'yi Devlet Başkanı Vekili olarak atadı. Meclis Başkanı Mahinda Yapa Abeywardana, "Rajapaksa, ülkede olmaması nedeniyle anayasaya uygun olarak devlet başkanı olarak görev yapmak üzere başbakanı atadığını söyledi" açıklamasını yaptı.

Protestocular devlet televizyonu binasına girdi

Açıklama üzerine protestocular başbakanlık ofisini basmaya çalışırken, polisten yine göz yaşartıcı gazla müdahale geldi. Ardından protestocular devlet televizyonu binasına girdi. Protestocuların kısa süreliğine yayını ele geçirmesi devlet televizyonunda canlı yayımlandı.

Canlı yayın sırasında Rupavahini ağının stüdyosuna giren bir protestocu, sadece protestolarla ilgili haberlerin yayımlanmasını emretti. Ardından yayın kesildi ve banttan programa geçildi.

ABD konsolosluk hizmetlerini askıya aldı

ABD'nin Sri Lanka Büyükelçiliği, tedbir amaçlı olarak konsolosluk hizmetlerini askıya aldığını duyurdu.