Sri Lanka'da OHAL ilan ediliyor: Saldırı sinyali

Sri Lanka Başbakanlık Ofisi'nden bugün yapılan açıklamaya göre, siyasi kriz ve gösteriler sonucunda Cumhurbaşkanı Gotabaya Rajapaksa'nın ülkeden kaçmasının ardından olağanüstü hal ilan edileceği duyuruldu. Başbakan Ranil Wickremesinghe'nin sözcüsü Dinouk Colombage AFP'ye verdiği demeçte, "Devlet Başkanı ülke dışında olduğu için ülkedeki durumla başa çıkmak için acil durum ilan edildi" dedi.

Sri Lanka Polisi, Rajapaksa'nın askeri bir uçakla Maldivler'e kaçmasının ardından, kontrol altına almak için başkent Kolombo'yu da içeren Batı Eyaleti genelinde süresiz sokağa çıkma yasağı uygulayacaklarını açıkladı.

AFP'ye konuşan üst düzey güvenlik yetkilisi, "Kolombo'daki Başbakanlık Ofisi dışında devam eden protestolar var ve durumu kontrol altına almak için sokağa çıkma yasağına ihtiyacımız var" yorumunu yaptı. Yetkili, "devletin işleyişini bozan göstericilere karşılık verme emri aldıklarını" söyledi.

Devlet Başkanı Gotabaya Rajapaksa'nın istifasının bugün açıklanması bekleniyor.