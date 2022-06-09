Sri Lanka'da başkanın kardeşi parlamentodan istifa etti

Sri Lanka Cumhurbaşkanı Gotabaya Rajapaksa'nın kardeşi ve ülkenin eski maliye bakanı Basil Rajapaksa bugün yaptığı açıklamada, ekonomik krizin vurduğu ülkede, parlamentodan istifa ettiğini söyledi. Sri Lanka yönetiminin her kademesinde bulunan Rajapaksa ailesinde, ekonomik kriz sonrası ikinci bir isim daha istifa kararı aldı.

Reuters'in haberine göre, Basil Rajapaksa istifa kararını, "Bugünden itibaren hiçbir hükümet faaliyetinde yer almayacağım ama siyasetten de uzaklaşamam. Geri adım atmayacağım" diyerek duyurdu.

Devlet Başkanı Gotabaya Rajapaksa'nın diğer kardeşi Mahinda Rajapaksa, ekonomik krize karşı uzun süredir devam eden protestoların ardından geçen ay başbakanlıktan istifa etmişti. Mahinda halen parlamento üyesi olmaya devam ediyor.

Grev elektrik kesintilerine neden oldu

Seylan Elektrik Kurulu (CEB) Mühendisler Birliği dün itibariyle ülkede greve gideceğini açıklamıştı. Enerji sektöründeki grev kararının ardında, ülkenin büyük bir bölümünde elektrik kesintileri yaşandı.

Sendikaya bağlı bin 100 mühendisin, 900'ü dün grev kararı almıştı. Grev kararı üzerine, ülkedeki 8 hidroelektrik santralinde elektrik üretimi durduruldu.

CEB Mühendisler Birliği, hükümetin yenilenebilir enerji projeleri için rekabetçi teklif verme üzerindeki kısıtlamaları kaldırmayı da içeren, ülkenin enerji sektörünü yöneten mevzuatı değiştirme planlarına karşı çıkıyor.

CEB Mühendisler Birliği'nin grev kararını durdurmak amacıyla, Sri Lanka Devlet Başkanı Gotabaya Rajapaksa, dün geç saatlerde bir genelge yayınladı. Genelgede, elektrik arzının temel bir hizmet olduğu belirtilirken, mühendislerin iş yerlerine günlük rapor vermesini zorunlu hale getiriyor.

Sri Lanka'nın elektrik düzenleyici Kamu Hizmetleri Komisyonu başkanı Janaka Ratnayake, hidroelektrik santralleri tarafından elektrik sağlanan bölgelerde ve Colombo'nun bazı bölümlerinde elektrik kesintileri yaşandığını açıkladı.