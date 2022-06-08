Sri Lanka'da enerji sektörü greve gidiyor

Sri Lanka'da, Seylan Elektrik Kurulu (CEB) Mühendisler Birliği bugün yaptıkları açıklamada, yeni hükümet yasasını protesto etmek için gece yarısından itibaren süresiz greve gideceklerini duyurdu.

Sri Lanka'da devam eden ekonomik kriz sebebiyle çok sık elektrik kesintileri gerçekleşiyordu. Muson yağmurlarının hidroelektrik üretimine katkısı sebebiyle sorununun büyük oranda çözüldüğü söylense de, grevin durumu değiştirebileceği belirtildi.

Grev dolayısıyla ülke çapında elektrik kesintileri yaşanılabileceği belirtildi.

Reuters'in haberine göre, Seylan Elektrik Kurulu'nun yaklaşık bin 100 mühendisinden 900'ü, bu gece itibariyle greve gidecek. Sri Lanka'da son yılların en büyük ekonomik krizlerinden birisi yaşanırken, halkın en çok şikayetçi olduğu konulardan birisi de elektrik kesintileri.

Mühendisler Birliği ve hükümet anlaşamadı

Ancak CEB Mühendisler Birliği, hükümetin yenilenebilir enerji projeleri için rekabetçi teklif verme üzerindeki kısıtlamaları kaldırmayı da içeren ülkenin enerji sektörünü düzenleyen yasaları değiştirme planlarını protesto ediyor.

CEB Mühendisler Birliği ile hükümet yetkilileri arasındaki görüşmelerde şu ana kadar herhangi bir ilerleme kaydedilmediği belirtildi.

Sri Lanka'da yenilenebilir enerji 'çözüm mü, yoksa aldatmaca mı' tartışması

Sendika yetkilisi Dhammika Wimalaratne yaptığı açıklamada, "Bakanla yapılan görüşmeler başarısız oldu. Bu değişiklikler aldatıcı ve halkın en düşük maliyetle elektrik almasını sağlamak için var olan rekabetçi ihale programını iptal etmeyi amaçlıyor. Buna hiçbir şekilde katılamayız." dedi.

Sri Lanka'nın yeni başbakanı Ranil Wickremesinghe yönetimindeki Sri Lanka hükümeti, 500 MW'lık bir güneş ve rüzgar projesi de dahil olmak üzere bazı uluslararası kurumlarla görüşüldüğünü ve yenilenebilir enerjiyi güç sorunları için potansiyel bir çözüm olarak gördüklerini belirtmişti.