Sri Lanka'da Başbakandan sonra Cumhurbaşkanı da istifayı kabul etti

Sri Lanka'da halk cumhurbaşkanı ve başbakanın derhal istifası için sokağa çıktı. Binlerce kişi Cumhurbaşkanı'nın resmi konutunu ve başbakanın özel konutunu bastı. Protestolar yaşanırken kaçan Cumhurbaşkanı Gotabaya Rajapaksa ve Başbakan Ranil Wickremesinghe'nin nerede olduğu henüz bilinmezken Başbakan Wickremesinghe sosyal medyadan yaptığı açıklamada istifa edeceğini duyurmuştu. Cumhurbaşkanı Rajapaksa'nın da istifayı kabul ettiği açıklandı.

Ülkenin parlamento başkanı Mahinda Yapa Abeywardena, Cumhurbaşkanı Rajapaksa'nın kendisini istifa edeceği konusunda bilgilendirdiğini belirtti ve Rajapaksa'nın 13 Temmuz'da görevi bırakacağını açıkladı.