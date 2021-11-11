Sri Lanka ve Hindistan’daki sel felaketinin bilançosu ağırlaşıyor

Sri Lanka ve Hindistan’da şiddetli yağışların etkisi sürerken, sel felaketinin bilançosu da artıyor. Hindistan ve Sri Lanka’da meydana gelen sellerde toplam 41 kişinin yaşamını yitirdiği açıklandı.

Hindistan’ın doğusundaki Tamil Nadu Eyaleti Afet Yönetimi Bakanı KKSSR Ramachandran düzenlediği basın toplantısında, Tamil Nadu'daki Chennai sel nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısının 16’ya yükseldiğini açıkladı.

Cadde ve sokakların sular altında kaldığı Chennai'de yetkililerin sel nedeniyle mahsur kalanları tahliye etmeye yönelik çalışmaları Ulusal Afet Müdahale Gücü ve ordunun desteğiyle devam ediyor. Yetkililer, şu ana kadar alçak bölgelerdeki binlerce kişinin güvenli bölgelere götürüldüğünü söyledi.

Sri Lanka’da ise şiddetli yağışların yol açtığı sel ve heyelanlarda 25 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Ölümlerin çoğunun boğulmadan kaynaklandığı belirtilerek, heyelan nedeniyle 5 kişinin yaralandığı ifade edildi.

Sri Lanka’da meteoroloji uzmanları alçak basıncın uzaklaşması ile yağışların bugünden itibaren hafiflemesinin beklendiğini söyledi. (İHA)