Sri Lanka Meclis Başkanı: Cumhurbaşkanı ülkeden kaçmadı

Sri Lanka Meclis Başkanı Mahinda Yapa Abeywardena, Cumhurbaşkanı Gotabaya Rajapaksa'nun kaçmadığını, ülkede kaldığını söyledi. Açıklama, basında cumhurbaşkanının ülkeden ayrıldığı yönündeki haberlerinin çıkmasını takiben geldi.

ANI haber servisine konuşan Abeywardena, daha önce BBC'ye verdiği bir demece atıfla "Sri Lanka Cumhurbaşkanı Gotabaya Rajapaksa hâlâ ülkede, söyleşide bir hata yaptım" dedi.

Yetkili, ülkenin başbakanının da ülkede olduğunu söyledi.

Sri Lanka Cumhurbaşkanı'nın akıbeti, Cumartesi günü istifasını talep eden binlerce protestocunun sarayı ele geçirmesinden beri muğlaklığını koruyor. Halk geçtiğimiz hafta Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nı ve ardından Başbakanlık Konutu'nu basmıştı.

Cumhurbaşkanı Gotabaya Rajapaksa, sarayın basılmasını takiben istifa edeceğini açıkladı.

Ülkedeki ekonomik durumun tetiklediği protestolar, Nisan ayının başından bu yana sürüyor.