Sri Lanka, iç borç ödemelerini dondurdu

Sri Lanka Merkez Bankası, iç borçların ödenmesinin "zorlu ve imkânsız olduğunu" belirterek, akaryakıt gibi temel ürün ithalatına odaklanılacağını açıkladı.

Basına konuşan Sri Lanka Merkez Bankası Başkanı P. Nandalal Weerasinghe, "Temel ürün ithalatına odaklanmamız gerekiyor, iç borçları dert edemeyiz. Borç ödemeleri zorlu ve imkânsız hâe geldi" dedi.

Weerasinghe, ülkenin kredi sağlayıcılarla mutabakat sağlamasına ve IMF'den kredi programı konusunda anlaşılmasına dek borç ödemelerinin durdurulduğunu bildirdi.

Sri Lanka'da akaryakıt, elektrik gıda ve ilaç kıtlığı nedeniyle başlayan protestolar bir ayı aşkın süredir devam ediyor.