Sri Lanka Cumhurbaşkanı istifa mektubunu imzaladı

Sri Lanka Cumhurbaşkanı Gotabaya Rajapaksa istifa mektubunu imzaladı.

Haber Merkezi

Sri Lanka'da devam eden eylemlerin ardından Cumhurbaşkanı Gotabaya Rajapaksa'nın istifa mektubunu imzaladığı iddia edildi.

Sputnik'in Daily Mirror'dan aktardığı habere göre, Rajapaksa'nın istifaya ilişkin duyurusunu bugün yapması bekleniyor.

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