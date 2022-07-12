Sri Lanka'da devam eden eylemlerin ardından Cumhurbaşkanı Gotabaya Rajapaksa'nın istifa mektubunu imzaladığı iddia edildi.
Sputnik'in Daily Mirror'dan aktardığı habere göre, Rajapaksa'nın istifaya ilişkin duyurusunu bugün yapması bekleniyor.
Dış Haberler
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Dış Haberler
Haber Merkezi
Dış Haberler
Sri Lanka Cumhurbaşkanı istifa mektubunu imzaladı
Sri Lanka Cumhurbaşkanı Gotabaya Rajapaksa istifa mektubunu imzaladı.
Haber Merkezi
Sri Lanka'da devam eden eylemlerin ardından Cumhurbaşkanı Gotabaya Rajapaksa'nın istifa mektubunu imzaladığı iddia edildi.
Sputnik'in Daily Mirror'dan aktardığı habere göre, Rajapaksa'nın istifaya ilişkin duyurusunu bugün yapması bekleniyor.