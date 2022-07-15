Sri Lanka cumhurbaşkanı e-posta üzerinden istifa etmiş

Eski Sri Lanka Cumhurbaşkanı Gotabaya Rajapaksa, geçtiğimiz günlerde ülkedeki kitlesel ayaklanmalardan dolayı yurtdışına kaçmış ve Perşembe günü resmi olarak istifa etmişti.

Sri Lanka'yı Maldivler'e giden askeri bir jetle terk ettikten sonra Perşembe sabahı Singapur'a varan Rajapaksa'nın burada istifası için e-posta atmasıysa gündem oldu. Çok sayıda medya kuruluşunun bildirdiğine göre, başlangıçta Çarşamba günü teslim edilmesi planlanan istifa mektubu, elden teslim edilmedi ve Rajapaksa, Singapur'a gelişinden kısa bir süre sonra Sri Lanka parlamentosu başkanına istifasını e-posta ile gönderdi.

Rajapaksa'nın bu hafta başlarında ülkeden kaçma girişimi havaalanı personeli tarafından engellenmişti. Rajapaksa bunun üzerine askeri bir uçakla kaçtı.

Singapur hükümeti, Rajapaksa'nın "özel bir ziyaret" için geldiğini ve iltica başvurusunda bulunmadığını söyledi.