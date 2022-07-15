Sri Lanka Başbakanı Wickremesinghe 'geçici' Cumhurbaşkanı oldu

Sri Lanka Başbakanı Ranil Wickremesinghe, kitlesel protesto gösterilerinin ardından ülkesinden kaçarak istifa etmek zorunda kalan Gotabaya Rajapaksa'nın yerine "geçici" Cumhurbaşkanı olarak yemin etti.

Parlamento'dan yapılan açıklamada milletvekillerinin Cumartesi günü yeni bir lider seçmek için bir araya gelecekleri belirtildi. Yeni seçilecek cumhurbaşkanının Rajapaksa'nın 2024'te sona ermesi gereken görev süresinin bitimine kadar hizmet edeceği aktarıldı.

Cumhurbaşkanı Rajapaksa'nın sarayını ve hükümet binalarını işgal eden protestocuların sokaklardan geri çekilmesinin ardından başkent Kolombo'da şimdilik sessizlik hakim.