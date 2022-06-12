Sri Lanka Başbakanı: Rusya'dan petrol almayı düşünüyoruz

Sri Lanka'nın yeni atanan başbakanı Ranil Wickremesinghe, ülkesinin petrol için alternatifleri araştırdığını, ancak Rusya'dan daha fazla petrol alma konusunda açık olduklarını söyledi.

Aynı zamanda Sri Lanka'nın maliye bakanı olan Ranil Wickremesinghe, geçen ay yapılan atamayla Sri Lanka'nın altıncı kez başbakanı olmuş oldu. Associated Press'e röportaj veren Ranil Wickremesinghe, çok yüksek seviyelere ulaşan dış borca rağmen Çin'den daha fazla mali yardım kabul etmeye istekli olduklarını söyledi.

Sri Lanka'da gıda kıtlığı 2024'e kadar sürebilir

Wickremesinghe, Sri Lanka'da ortaya çıkan krizin "ülkenin kendi yarattığı bir açmaz" olarak tanımlarken, Ukrayna krizi sebebiyle daha da kötüleşen gıda kıtlığının 2024'e kadar devam edebileceğini söyledi. Sri Lanka Başbakanı ayrıca, Rusya'nın Sri Lanka'ya buğday göndermeyi teklif ettiğini söyledi.

Petrol için çıkış yolu Rusya olabilir

Sri Lanka'nın 51 milyar dolarlık dış borcu bulunuyor. Ülke bu sene vadesi dolan 7 milyar dolarlık borcun ödemesini askıya aldı. Sri Lanka borç ödemesi yapamaması ve yaşadığı büyük ekonomik kriz sebebiyle, diğer ülkeler Sri Lanka'ya petrol satmaya veya yardım paketi göndermeye sıcak bakmıyor. Wickremesinghe, "Başka kaynaklardan alabilirsek, petrolü oradan alırız. Aksi takdirde tekrar Rusya'dan almak zorunda kalabiliriz" dedi.

Ekonomik yardım paketleri ve kredi sorunu

Ranil Wickremesinghe her ülkeden ekonomik yardım almaya açık olduklarını belirterek, "Ekonomik toparlanma için ihtiyaç duyduğumuz projelerin neler olduğunu belirlemeli ve bu projeler için ister Çin'den ister başka ülkelerden kredi almalıyız" dedi. Sri Lanka Başbakanı, ülkesinin Çin ile borçlarını yeniden yapılandırma konusunda görüştüğünü de sözlerine ekledi.

Wickremesinghe, yakında ülkeye bir ekip gönderebilecek olan Dünya Gıda Programı'ndan (WFP) da mali yardım alabileceklerini, ayrıca Uluslararası Para Fonu'yla (IMF) bir kurtarma paketi üzerinde anlaşacaklarına güvendiklerini söyledi.

Wickremesinghe röportajda, Sri Lanka'daki krizin “ülke yönetiminin kendi eseri” olduğunu kabul etti.