Sri Lanka Başbakanı: Petrol stokumuz bitti

Sri Lanka Başbakanı Ranil Wickremesinghe “Petrol stokumuz bitti. Sadece bir günlük petrolümüz kaldı” dedi.

Ülkede nakit sıkıntısı çekildiğini ve ekonomik gidişatın tehlikeli bir hal aldığını söyleyen Wickremesinghe, “Petrol stokumuz bitti. Şu anda sadece bir günlük petrol stokuna sahibiz” açıklamasında bulundu.

Özelleştirme istedi

Ülkenin gelecek günlerde daha kötü şartlarla karşı karşıya kalabileceğini kaydeden Wickremesinghe, Sri Lanka Havayolları şirketinin özelleştirilmesi gerektiğini ileri sürdü.

Wickremesinghe, “Maaşları ödemek ve temel ihtiyaçları karşılamak için para basmak zorundayız” ifadelerini kullandı.

Ağır bir gıda ve yakıt krizi yaşanan Sri Lanka'da halkın kitlesel protesto gösterilerinin ardından önceki Başbakan Mahinda Rajapaksa istifa etmek zorunda kalmıştı.