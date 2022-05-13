Sri Lanka Başbakanı: Ekonomik kriz daha da kötüleşecek

Sri Lanka'nın yeni başbakanı Ranil Wickremesinghe, ülkede yaşanan ekonomik krizin daha da kötüleşeceği konusunda uyardı.

The Week dergisinin haberine göre BBC'ye konuşan Wickremesinghe, daha fazla maddi destek için dünyaya çağrıda bulunurken Sri Lankalılara yönelik ise "Ailelerin günde üç öğün yemelerini yeniden sağlayacağım. Sabırlı olun, işler düzelecek" diye konuştu.

Başbakan, "Devlet Başkanı Gotabaya Rajapaksa'yı istifaya çağıran protestocuların duygularını anladığını ancak bunun olmayacağını" söyledi.

Ağır bir gıda ve yakıt krizi yaşanan Sri Lanka'da şiddetli protesto gösterileri yapılmış ve önceki Başbakan Mahinda Rajapaksa istifa etmek zorunda kalmıştı.