Sri Lanka artan gıda fiyatları nedeniyle acil durum ilan etti

Güney Asya ülkesi Sri Lanka gıda krizi nedeniyle ekonomik acil durum ilan etti.

Sri Lanka para birimi Rupi bu yıl dolar karşısında yüzde 7,5 değer kaybederken, temel besin maddelerinde ithalata bağımlı olan ülkede gıda krizi yaşanıyor.

Sri Lanka hükümeti ülkede soğan, patates ve şeker fiyatlarındaki ani yükselişin ardından Salı günü gıda konusunda acil durum yönetmeliğini devreye soktuğunu duyurdu. Hükümet eski bir ordu komutanını temel gıda malzemelerinde stokçuluk yapan tacir ve tedarik zincirlerinin mallarına el koyma yetkisiyle "temel hizmetler komisyonu başkanı" olarak atadı.

İlan edilen acil durumla, yetkililer pirinç ve şeker gibi temel besin maddelerinin tedarikini kontrol altına almayı, stokçuluğun önüne geçmeyi ve gıda fiyatlarını belirleyerek enflasyonun önüne geçmeyi hedefliyor.

Sri Lanka'da ekonomik acil durum ilanının ardından gazyağı kuyrukları da oluştu.

Öte yandan ülkede koronavirüs vaka ve ölümlerinde de artış yaşanıyor. Salgın yüzünden turizm gelirleri önemli ölçüde düşen Sri Lanka, vaka artışları nedeniyle Pazartesi gününden itibaren 16 gün sürecek karantinaya girmişti.

Ekonomisi geçen yıl yüzde 3,6 küçülen Sri Lanka bu ayın başında ithalat ürünlerindeki fiyat artışı baskısını azaltma ve para birimindeki değer kaybının önüne geçme amacıyla bölgede ilk faiz artışına giden ülke olmuştu.

Sri Lanka'nın Kasım 2019'da 7,5 milyar dolar olan döviz rezervleri Temmuz 2021 itibariyle 2,8 milyar dolara gerilemişti.