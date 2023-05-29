Sputnik'ten 'Biden' göndermeli seçim paylaşımı

Rus medya kuruluşu Sputnik, Türkiye'deki seçim sonuçlarının ardından ABD Başkanı Joe Biden'ın 2019 yılındaki konuşmasını içeren bir video paylaştı.

Söz konusu videoda Biden, Türkiye'ye ilişkin "Erdoğan'ı mağlup etmek için, muhalefette hâlâ var olan Türk liderleri desteklemeli, onlardan daha fazla yararlanmalı, onları yüreklendirmeliyiz. Darbe yoluyla değil, seçim süreci yoluyla" ifadelerini kullanıyor.

Söz konusu videoyu sosyal medya hesabından paylaşan Sputnik International, "Dört yıllık bir çabanın bir getirisi olmamış gibi görünüyor" ifadeleriyle Biden'ın sözlerini tiye aldı.