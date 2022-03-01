Sputnik: Çalışanlarımızın Twitter'da etiketlenmesi cadı avıdır

Sputnik haber ajansı, çalışanlarının Twitter hesaplarının 'Rusya devletine bağlı medya' diye etiketlenmesini 'cadı avı' olarak nitelendirdi, duruma tepki gösterdi.

Haber Merkezi

Twitter, Sputnik çalışanlarının hesaplarını "Rusya devletine bağlı medya" diye etiketlemişti.

Sputnik haber ajansının basın ofisinden yapılan açıklamada Twitter’ın bu etiketlemesi "cadı avı" olarak değerlendirildi.

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