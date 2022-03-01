Twitter, Sputnik çalışanlarının hesaplarını "Rusya devletine bağlı medya" diye etiketlemişti.
Sputnik haber ajansının basın ofisinden yapılan açıklamada Twitter’ın bu etiketlemesi "cadı avı" olarak değerlendirildi.
Çağdaş Gökbel
Haber Merkezi
Dış Haberler
Sputnik: Çalışanlarımızın Twitter'da etiketlenmesi cadı avıdır
Sputnik haber ajansı, çalışanlarının Twitter hesaplarının 'Rusya devletine bağlı medya' diye etiketlenmesini 'cadı avı' olarak nitelendirdi, duruma tepki gösterdi.
Haber Merkezi
Twitter, Sputnik çalışanlarının hesaplarını "Rusya devletine bağlı medya" diye etiketlemişti.
Sputnik haber ajansının basın ofisinden yapılan açıklamada Twitter’ın bu etiketlemesi "cadı avı" olarak değerlendirildi.