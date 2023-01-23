Spotify'ın bu hafta işten çıkarmalara başlayacağı iddia edildi

Büyük teknoloji şirketleri, başta olmak üzere uluslararası şirketlerden art arda gelen "işten çıkarma ve yeni alımlara ara verme" haberlerine bir yenisi daha eklendi. İsveç merkezli müzik veri akışı ve podcast servisi Spotify'ın bu hafta işten çıkarmalara başlayacağı öne sürüldü.

Bloomberg'in adı açıklanmayan kaynaklara dayandırdığı haberine göre geçen yıl işe alımları yavaşlatan Spotify'ın kaç kişiyi işten çıkarmayı planladığı ise henüz bilinmiyor.

Sputnik'in aktardığı habere göre, Spotify, Ekim 2022'de Gimlet ve Parcast podcast birimlerinde görev yapan en az 38 kişinin işine son vermişti. Haziran 2022'de ise Spotify CEO'su Daniel Ek işe alımları yüzde 25 oranında azaltacaklarını açıklamıştı. 2022'nin üçüncü çeyreği itibarıyla Spotify'ın yaklaşık 9 bin 800 çalışanı olduğu biliniyor.