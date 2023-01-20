Google 12 bin kişiyi işten çıkaracağını duyurdu

Google'ın çatı şirketi olan Alphabet, dünya genelindeki ofislerinde 12 bin kişinin işten çıkarılacağını açıkladı.

Haber Merkezi

Google'ın çatı şirketi Alphabet, küresel işgücünün yaklaşık yüzde 6'sına denk gelen 12 bin kişiyi işten çıkaracağını duyurdu.

Google CEO’su Sundar Pichai, çalışanlara bugün gönderdiği e-postada, işten çıkarmaların küresel çaptaki tüm işleri etkileyeceğini belirterek, “Bizi buraya getiren kararların tüm sorumluluğunu üstleniyoruz” ifadelerini kullandı.

Video platformu Youtube, e-posta hizmeti veren Gmail ve arama motoru Google dahil pek çok hizmeti bulunan şirketin son dönemlerde dijital reklamcılıktaki yavaşlama nedeniyle sorunlar yaşadığı aktarıldı.

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