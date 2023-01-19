Amazon gün içerisinde ABD, Kanada ve Kosta Rika'daki işten çıkarmalara başlıyor

Reuters'ın haberine göre, Amazon işçilerine yolladığı notta, 18 bin çalışanını işten çıkarma planının bir parçası olarak ABD, Kanada ve Kosta Rika'daki bazı işçileri gün sonuna kadar işten çıkaracağını söyledi.

Amazon.com İcra Kurulu Başkanı Andy Jassy, bu ayın başlarında şirketin yaklaşık 300 bin kurumsal çalışanının yaklaşık yüzde 6'sının işten atılacağını ve bu çıkarmaların çoğunlukla e-ticaret ve insan kaynakları bölümlerini etkileyeceğini söylemişti.

Öte yandan Microsoft Çarşamba günü erken saatlerde yaklaşık 10 bin kişiyi işten çıkaracağını ve ChatGPT'ye 1,2 milyar dolar yatıracağını açıkladı.