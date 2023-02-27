Spor yorumcularından tepki: 'Hükümet ve devlet aynı şey değil'

Kahramanmaraş merkezli depremlerdeki yıkım sonrası Fenerbahçe ve Beşiktaş tribünlerinden yükselen 'hükümet istifa' sloganlarıyla başlayan, akabinde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin taraftarları hedef göstererek siyah beyazlı ekibin üyeliğinden istifa etmesiyle büyüyen tartışma sürüyor.

Bu kapsamda kimi spor yorumcuları da görüşlerini, kişisel Twitter hesaplarında paylaştı.

beINSports yorumcusu Güntekin Onay, hükümet ve devlet kavramlarının ayırt etmenin bu kadar zor olmaması gerektiğini belirterek "Biz devletin yanındayız zor günlerde. Devletimiz güçlüdür ve vatandaşının yardımına koşar. Hükümet ile devlet aynı şey değil" dedi.

Mehmet Demirkol da benzer şekilde "Devlet ve hükümet aynı şey değildir. Hükümet yıkıldığında devlet yıkılsa Atatürk öldüğünde Türkiye yıkılırdı. İnsanlar devletinin yanında hükümetin karşısında olabilir. Demokratik haktır" ifadesini kullandı.