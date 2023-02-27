Şenol Güneş'ten Bahçeli'ye: 'Suçlama, yok etme, aşağılamadan uzaklaşmış olmak lazım'

Spor Toto Süper Lig’de 14’üncü haftanın erteleme karşılaşmasında Beşiktaş, sahasında Antalyaspor ile 0-0 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, basın toplantısında mücadeleyi değerlendirdi.

Güneş, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 'hükümet istifa' sloganları nedeniyle takımı hedef alarak istifa etmesine de cevap verdi.

Güneş, “Maçları oynamak oynamamak tartışılmalıydı. Bunları söyleyerek gündemi değiştirmek istemiyorum. Karşılıklı fikir alışverişine herkesin ihtiyacı var. Suçlama, yok etme, aşağılamadan uzaklaşmış olmak lazım. Sportif bir yarış yapıyoruz” dedi.

Güneş, Bahçeli'nin 'seyircisiz maç' sözleri sorulunca şunları söyledi:

"Karşılıklı fikir alışverişine herkesin ihtiyacı var. Suçlama, yok etme, aşağılamadan uzaklaşmış olmak lazım. Sportif bir yarış yapıyoruz. Gelecek bizi bugünden daha kötü hale götürebilir. Türkiye’nin her yerinde deprem bölgesi görüyorsunuz. Buna nasıl çare bulacağız birlikte bakacağız. Yetkililer, karar vericilerin mesajlarının iyi verilmesi ve iyi algılanması gerekiyor.”