Spor kulübüne verileceği söylenen alanla ilgili yetkililer sessiz: Mahalleli imza topladı

İzmir'in Çiğli ilçesi Maltepe Mahallesi'nde yer alan yeşil alan geçtiğimiz Nisan ayında herhangi bir bilgilendirme yapılmadan iş makinesiyle ağaçlar sökülerek düzlenmişti.

CHP'li Çiğli Belediyesi Başkan Yardımcısı Ali Rıza Koçer alanın spor tesisi olacağını, düzleme işlerini Çiğli Belediyesi'nin yapacağını, tesisi ise İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin yapıp yerel belediyeye vereceğini söylemişti. Mahallenin bir spor kulübüne tesis edileceği iddiasına tesisin "tüm yerel kulüplere açık olacağını" söyleyerek yanıt veren Ali Rıza Koçer, konuyla ilgili bilgilendirme içinse "Önümüzdeki günlerde bir gün yaparız" demişti.

Belediye bilgi edinme dilekçelerine yanıt vermiyor

Bölgede herhangi bir bilgilendirici levha bulunmazken aradan 3 ay geçmesine rağmen mahalle sakinleri yetkililerden sağlıklı bilgi alamadıklarını söyledi.

Hiçbir kurumdan geri dönüş alamayan yurttaşlar, Çiğli Belediyesi'ne verilen "bilgi edinme dilekçeleri"ne yanıt verilmediğini belirtti. Mahalle sakinlerinin İzmir Büyükşehir Belediyesi yetkilileriyle görüşme talepleri de sürekli öteleniyor.

İmza toplandı

Öte yandan yeşil alanı kullanan Ahmet Taner Kışlalı, Evka-2, Aydınlıkevler ve Maltepe Mahallesi sakinleri düzleştirilen alan hakkında taleplerinin de yer aldığı bir metni imzaya açtı. Metinde 30-35 yıllık çam, sedir ve dişbudak ağaçlarının söküldüğü ifade edilirken, bölgede yaşayanların fikrinin alınmamasına da tepki gösterildi.

Yurttaşlar topladıkları imzaları İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne ve CHP İzmir İl Başkanlığı'na iletecek.