Maltepe Mahallesi'nde ağaçlar söküldü: 'Spor kulübüne tesis edilecek' iddiası

İzmir'in Çiğli ilçesi Maltepe Mahallesi'nde yer alan yeşil alan herhangi bir bilgilendirme yapılmadan iş makinesiyle ağaçlar sökülerek düzleniyor. CHP'li Çiğli Belediyesi Başkan Yardımcısı Ali Rıza Koçer alanın spor tesisi olacağını düzleme işlerini Çiğli Belediyesi'nin yapacağını tesisi ise İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin yapıp yerel belediyeye vereceğini söyledi.

'Spor kulübüne tesis edilecek' iddiası

Mahallenin spor kulübüne tesis edilecek iddiasına tesisin "tüm yerel kulüplere açık olacağını" söyleyen Ali Rıza Koçer, konuyla ilgili bilgilendirme içinse "Pazartesi ya da hafta içi bir gün yaparız" dedi. Bununla beraber alanda herhangi bir bilgilendirici levha bulunmuyor. İş makinelerinin çalıştığı sırada Maltepe Spor Kulübü Başkanı'nın bölgede olması da dikkat çekti. Spor Kulübü Başkanı Hüseyin Güler aynı zamanda eski belediye meclis üyesi.

Maltepe Mahallesi'nde ağaçlar söküldü

'Takıma yer ayrıldı'

Bölgede yaşayan bir yurttaş da ağaçların sökülmesinin ardından alana gittiklerini söyledi. Mahalle sakini yaşadıklarını söyle anlattı:

"Gelip etrafı şeritlerle kapattılar. 'Ne yapacaksınız?' dedim. 'Spor sahası yapacağız gençlere' dediler. Hiç haberimiz olmadı. Baktım Maltepe Spor Kulübü'nün Başkanı da orada. Yanına gittim, 'Biz yapıyoruz ama merkez kullanacak' dedi. Öyle deyince kamu arazisinin kulübe sunulması bana garip geldi. Madem öyle belediye yapsın, Maltepe de kullansın. Bunun üzerine Ahmet Taner Kışlalı Mahallemizin muhtarıyla gidip konuştum. O daha farklı bilgiler verdi. 'Büyükşehir Belediyesi tarafından takıma yer ayrıldı' dedi. Sonra alana gittik, yetkililere yapmayın dedim. Üzerime yürüdüler."

'İki ağaç önemli değilse Taksim'deki insanlar neden öldü?'

"Taksim'deki insanlar neden öldü iki ağaç önemli değilse?" diyen yurttaş, kendisine küfredildiğini, park bahçe müdürünün kendisini göstererek "Bu adamı tutuklayın" dediğini ancak insanların toplanması üzerine muhtarla yetkililerin geri adım attığını belirtti. "Ardından 'Biz muhtarlarla belediye başkanını arayalım, halkın haberi yok, ortak karar çıkarıp öyle başlayalım' dediler" şeklinde konuşan yurttaş, konuşmadan yarım saat sonra ağaçların sökülmeye başlandığını ifade etti.

CİMER'e başvurduğunu söyleyen yurttaş Büyükşehir Belediyesi'ni de aradığını, bölgenin hizmet alanlarında yer almadığının söylendiğini dile getirdi. Belediye Başkanı'yla da konuştuğunu ve kendisine "Bizim mahallemizin takımı" dediğini ifade eden mahalle sakini, "Şahıs yönetiyor sonuçta bu takımı da" dedi.

Maltepe Mahallesi

"CHP Gençlik Kolları'nı da aradım ama kimi aradıysam kapılar yüzüme kapandı" diyen yurttaş, bir belge alamadığını ve söz konusu alanla ilgili ani bir karar alındığını söyleyerek şöyle konuştu:

"Burası halkın kullandığı bir alan, nefes aldığımız bir yer. Yanlış yapılıyor. Bana ait olan yeri kulübün adına etiketleyemezler. Yapacaksa belediye de yapmadan önce mahalleliye sorar. 40-45 ağacı söküp götürdüler, 'Başka yere dikeceğiz' dediler. Bu mevsimde ağaç hiçbir yerde tutmaz."