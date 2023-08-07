SPK'nin 14 milyonluk son model araç ihalesi eski AKP'li belediye meclis üyesine gitti

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK); 1 Haziran’da, son model 30 aracın kiralanması için ihale açtı. İhaleyi, 14 milyon 391 bin lira bedel ile eski Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi’nin AKP’li üyesi Abdurrahman Çokgünlü kazandı.

SPK İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı, 1 Haziran 2023 tarihinde “Sürücüsüz Araç Kiralama” ihalesi açtı. Sözleşmeye göre, kiralanacak 2023 model 30 araç, 31 Temmuz 2025 tarihine kadar kullanılacak.

İhaleye katılan üç şirketten ikisinin teklifi geçerli kabul edildi. İhaleyi 28 Temmuz 2023 tarihinde “Bilen Otomotiv Tic. Ltd Şti”, 14 milyon 391 bin lira bedel ile kazandı. İhaleyi kazanan şirket, 2014-2019 yılları arasında Mersin Büyükşehir Belediyesi’nde AKP’den meclis üyeliği yapmış Abdurrahman Çokgünlü’ye ait. (ANKA)