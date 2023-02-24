SPK 25 internet sitesine erişimin engellenmesi için harekete geçti

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) dün internet sitesinde yaptığı yazılı açıklama ile kaldıraçlı işlemler konusunda yetkilendirilmeyen kuruluşlar aracılığıyla gerçekleştirilen işlemler sonucunda yatırımcıların mağdur edildiği yönündeki ihbar ve şikayetlerin arttığını belirterek uyarıda bulunmuştu.

SPK, bu uyarısında "Denetimler neticesinde sermaye piyasasında izinsiz olarak faaliyette bulunanların yanı sıra gerek söz konusu faaliyetin tanıtımını/reklamını yaparak gerek kendisine ait ve/veya yetkilisi olduğu şirketin banka hesaplarını ve/veya telefon hatlarını kullandırarak izinsiz sermaye piyasası faaliyeti suçunun icrasını kolaylaştıranlar hakkında suç duyurusunda bulunulduğunu" hatırlatmıştı. Ayrıca, Türkiye’de yerleşik yatırımcılara yönelik izinsiz kaldıraçlı işlemler yaptırıldığı tespit edilen internet sitelerine erişimin engellenmesi için kurulca gerekli hukuki işlemlerin yapıldığı bilgisi de verilmişti.

SPK bugün 25 internet sitesine erişimin engellenmesi için hukuki işlemlerin yapılmasına karar verildiğini açıkladı.

Hukuki işlem yapılmasına karar verilen internet siteleri SPK haftalık bülteninde yayımlandı. (ANKA)