AKP'ye yakınlığıyla bilinen medya kuruluşları tarafından bir süredir deprem paylaşımları nedeniyle hedef gösterilen Ekşi Sözlük'e erişim engeli getirilmişti.

Ekşi Sözlük'e yönelik erişim engeline dair değerlendirmede bulunan Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, "Ekşi Sözlük’te yuvalanmış bazı pisliklere karşı bizi kim koruyacak?" ifadesini kullandı.

Hakan'ın yazısındaki ilgili kısım şöyle:

"Haysiyet cellatlarının, karanlık provokatörlerin, küfürbaz rezillerin, ahlaksız müfterilerin cirit attığı bir mecraya dönüştü Ekşi Sözlük. Özellikle depremin ardından kışkırtıcı paylaşımların sayısı hızla arttı. Terör övgüsü, kutsala hakaret falan zaten hep vardı bu mecrada. Örnekler çoğalınca, şikâyetler artınca... Bir sabah kalktık ve Ekşi Sözlük’ün kapatıldığına tanık olduk.

Dünkü gazetelerden birinde İstanbul Barosu Bilişim Hukuku Komisyonu Başkanı Fehmi Ünsal Özmestik’in konuyla ilgili görüşünü okudum. Şöyle diyor:

'Hukuka aykırı içerik varsa ilgili içeriğin link bazlı çıkarılması veya erişime engellenmesi mümkünken komple sitenin kapatılması hukuka aykırıdır.'

'Bireylerin hukukunu çiğneme açısından da zıvanadan çıkmış durumda'

Çok güzel, çok şık, çok demokratik bir görüş. Sansüre karşı çıkması açısından da harika bir yaklaşım. Terör övgüsü, panik yaratma gibi durumlarda izlenecek yol tabii ki bu olmalı. Komple siteyi kapatmaktansa bu yola başvurulması çok daha münasip. İyi ama bu sitede sadece terör övgüsü, panik yaratma gibi kötülükler yapılmıyor ki. Burası bireylerin hukukunu çiğneme açısından da zıvanadan çıkmış durumda.

Ekşi Sözlük’te benimle ilgili küfürler, hakaretler, iftiralar havada uçuşuyor mesela. İstanbul Barosu, sadece Ekşi Sözlük’ün haklarını korumakla mükellef değildir. Ekşi Sözlük’teki hakaretlere, küfürlere, iftiralara maruz kalan bireylerin de haklarını korumakla mükelleftir.

Ekşi Sözlük’te ağır hakaretlere maruz kalan benim gibi bireyler için de hukuki bir yol gösterebilir mi acaba? Ne yani? İşimizi gücümüzü bırakıp 'link bazlı erişim engelleme' peşinde mi koşacağız biz? Kısacası... Ekşi Sözlük’te yuvalanmış bazı pisliklere karşı bizi kim koruyacak?"