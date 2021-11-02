Spiegel'e konuşan Kavala: Bedel ağır olursa serbest kalabilirim

Osman Kavala, Batı ülkelerinin büyükelçilerinin kendisiyle ilgili olarak yaptığı çağrı ve ardından AKP'yle yaşanan diplomatik kriz hakkında Alman Der Spiegel dergisinin soruları yanıtladı.

BBC Türkçe'nin aktardığına göre, büyükelçilerin açıklamasından önce Avrupa Konseyi'nin ve AİHM'in cezaevinde tutulmasını eleştirdiğini hatırlatan Kavala, "Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi daha önce birkaç kez Türkiye'den Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM) kararını uygulamasını istedi, benim serbest bırakılmamı talep etti. Avrupa hükümetlerinden ve Avrupa Parlamentosu'ndan da bu yönde açıklamalar yapıldı" dedi.

'İhlal süreci başlatılabilir'

Kavala, tutukluluk halinin devam etmesi durumunda, Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi'nin Türkiye hakkında ihlal süreci başlatabileceğini söyledi. Kavala, şöyle devam etti:

"Türkiye, büyükelçilerin açıklamasını, Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi'nin bir ihlal prosedürü başlatabileceği yönünde uyarı olarak görüp ciddiye alsaydı daha makul olurdu. Ne yazık ki bu çağrı kamuoyuna çok iyi yansımadı, ama yine de büyükelçilerin girişimi faydalı oldu, çünkü bu kapsamda insan haklarının sadece Türkiye'nin bir iç meselesi olmadığını, uluslararası ilişkilerde de bir rol oynadığını göstermiş oldu."

'AB diyaloğu sürdürmeli'

"AB, Erdoğan hükümetine yaptırım uygulamalı mı?" sorusuna Kavala, "AB Türkiye ile diyaloğu sürdürmeli, bunu yaparken insan hakları ve hukuk üstünlüğünü gündeme getirmeli. Bu hemen yaptırımlara başvurmaktan daha iyi" yanıtını verdi.

'Bedel ağır olursa serbest kalabilirim'

Kavala, "Erdoğan iktidarda olduğu süre içerisinde serbest bırakılacağınıza inanıyor musunuz?" sorusunaysa şöyle yanıt verdi:

"Yabancı güçlerin hükümeti devirmeye çalıştığı şeklindeki komplo teorileri bilinçli olarak devreye sokulacaktır. Bu nedenle seçimlere kadar serbest bırakılmam sadece bir temenni olabilir. Öte yandan, Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi, Kasım ayı sonuna kadar serbest bırakılmamam halinde Türkiye aleyhinde ihlal prosedürü başlatacağını duyurdu. Şayet hükümet için, AİHM kararlarına uymaması nedeniyle ödeyeceği bedel, benim tutuklu kalmamın sağladığı avantajlardan daha ağır olursa, belki o zaman seçimlerden önce serbest bırakılabilirim."