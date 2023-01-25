SPD'den Berlin'de yerel seçim kampanyası: 'Döner fiyatları düşürülsün'

Almanya'nın başkenti Berlin'de 12 Şubat'ta yapılacak yerel seçimler öncesinde Almanya Sosyal Demokrat Partisi (SPD) ilginç bir afiş çalışması yaptı.

Friedrichshain-Kreuzberg bölgesinde asılan döner resimli afişlerde "Döner fiyatları hemen düşürülsün!" ifadesi yer alıyor.

Bild'de yer alan habere göre, SPD'nin seçim kampanyasının yöneticisi Vincent Wolff, afişlerin SPD tarafından hazırlandığını doğrulayarak, "Bu meseleyi halka sunmak istiyoruz. Bu meseleye dikkat çekmemiz gerekiyor" dedi.

Afişlerle amacın enflasyon ve yüksek fiyatlara dikkat çekmek olduğunu söyleyen Wolff, "Bu mesele, döner gündemiyle en iyi Friedrichshain-Kreuzberg bölgesinde gösterilebilirdi" dedi.

Dönerin birçok seçmenin favori fast food yemeği olduğunu söyleyen Wolff, dönerin emtia ve enerji fiyatlarının çok yükselmesi nedeniyle pahalandığına dikkat çekti.