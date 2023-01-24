Bild: Özlem Türeci ve Uğur Şahin Almanya'yı terk ediyor

Covid-19 aşısı geliştiren Prof. Dr. Uğur Şahin ve Prof. Dr. Özlem Türeci, şirketleri BioNTech'i Almanya'dan taşıma kararı aldı.

Independent Türkçe'nin aktardığı habere göre; Almanya'nın Bild gazetesi, Şahin ve Türeci'nin şirketin üretim ve AR-GE projeleri için Almanya'dan gittiğini belirtti. Bild, “Korona kahramanları bile ülkeyi terk ediyor” başlığıyla Berlin yönetimini eleştirildi.

"Eskiden ‘Made in Germany’ bir kalite işaretiydi" ifadelerini kullanan Bild, söz konusu durumun değiştiğini ve pek çok şirketin fabrikalarını ve araştırmalarını yurt dışına taşıdığını yazdı.

Konuya ilişkin konuşan Türeci ise, “Almanya’daki siyasetçiler geçici çalışma şartları konusunda nihai karar vermeli” dedi. Türeci, "Avrupa'da biyoteknoloji ekosistemlerinin teşviki ve ilgili yönetmelikler ve yönergeler için ve araştırmanın finansmanıyla bunun uygulamaya daha hızlı dönüştürülmesi" gibi sebeplerin kararlarında etkili olduğunu söyledi.