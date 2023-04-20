SpaceX'in roket sistemi Starship ilk deneme uçuşunda infilak etti

ABD'nin uzay mekiği ve roket üreticisi SpaceX'in en güçlü roket sistemi Starship, ilk uçuş denemesinde infilak etti.

Texas eyaletinde SpaceX'e ait fırlatma üssünden gerçekleştirilen uçuş denemesinde Starship yaklaşık 4 dakika kadar yükseldikten sonra motorlarının ateş alması sonucu büyük bir gürültüyle patladı.

Canlı yayınlanan deneme uçuşunun detaylarını aktaran SpaceX ekibi, yaşanan kazayı, "roketin güçlendirici parçadan hızlı plansız ayrışması"na bağladı.

SpaceX'in sahibi Elon Musk, konuya ilişkin osysla medya üzerinden yaptığı açıklamada, başarısızlıkla sonuçlanan uçuş denemesinden "çok şey öğrendiğini ve birkaç ay içinde başka bir test lansmanına hazırlanacaklarını" duyurdu.

Tespit edilen bir arıza nedeniyle fırlatma ertelenmişti

SpaceX daha önce uçuş denemesinin pazartesi yapılacağını ilan etmiş, ancak süper ağır güçlendiricide tespit edilen bir arıza nedeniyle fırlatmanın perşembe gününe ertelendiğini duyurmuştu.

Mars'a mürettebat göndermeyi amaçlayan şirket, Ay ve ötesine insan ve kargo gönderimi için başlıca roket olarak 33 motoru bulunan Starship'i kullanmayı planlıyor.

NASA, Artemis programı çerçevesinde, astronotları Ay yüzeyine göndermek için Starship roketinin farklı bir versiyonunu geliştirmesi için SpaceX ile anlaşma imzalamıştı. (AA)