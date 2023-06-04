'Sözümüz var Berke’ye: Bugün çok güzel işler yaptık, yarın çok daha güzellerini yapacağız!'

4 Haziran 2021'de bir trafik kazasında yaşamını yitiren Berke Ahmetkocaoğlu, ölüm yıldönümünde ailesi ve yoldaşları tarafından anıldı.

TKP üyesi Berke'nin ölüm yıldönümünde onun mücadelesine değinen İTÜ'den yoldaşları, bir de anma yazısı kaleme aldı. Yazıyı soL okurlarıyla paylaşıyoruz:

İki sene önce bugün Berke’yi Ankara’ya uğurladık. Kaza haberini ilk aldığımız andan itibaren teyit gelene kadar olanları kabul etmek imkansızdı. Sonrasında bile tam olarak idrak edememiş olabiliriz. 20li yaşların verdiği ölümsüzlük, tükenmezlik hissini yutmak ve aksini kabul etmek oldukça zordu. Hele ki büyükçe hayalleri beraber paylaştığınız bir arkadaşınızı, yoldaşınızı kaybetmek imkânsız bir durumdu. Belli anlamlarda da hala kaybetmiş değiliz çünkü ortak hayalimiz, mücadelemiz sürdükçe beraberliğimizi, yoldaşlığımızı da sürdüreceğiz. Artık İTÜ’de Berke’yle hiç tanışmamış olan ama onun hayalini paylaşan yoldaşlarımız var, varsın tanışmasınlar ama onu tanımalılar.

Berke’ye dair ilk intiba genellikle onun oldukça sakin, sessiz ve ağırbaşlı biri olduğudur ama mücadele edilecek bir alan gördüğünde ne kadar heyecanlandığını da haksızlık karşısında ne kadar öfkelendiğini de görürdünüz. İTÜ Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği öğrencisiydi ve pandeminin ilk dönemi bölüme başlamıştı. Tuzla kampüsünde çok kısa bir vakit geçirmiş olsa da okulunu ve sıra arkadaşlarını sahiplenmişti. Kısa bir eğitim için kampüse döndüklerinde yurtlarına yapılan zamlara karşı durup geri adım attırabilmişti. Zamanında gemideki zor şartlara karşı hazırlık adına oluşturulan disiplinin günümüzde dönüştüğü “devrecilik” ile kavgalıydı. Alt sınıftan öğrencilerin maruz kaldığı muameleye, kadınların yeni yeni yer bulduğu kampüsteki çarpık kadın-erkek ilişkisine karşıydı çünkü Berke gerçek örgütlülükle tanışmıştı sahtelerine sabrı yoktu.

Doğal bir şekilde çevresinde ağırlık oluşturarak öne çıkan bazen de insanları bir arada tutan biriydi, düşünceli bir arkadaş ve güvenilir bir yoldaştı. Kötü bir gün geçirdiğinizde sizi dinler iyi hissettirecek kelimeleri bulurdu, yalnız geçireceğiniz bir doğum gününde anlamlı ve özenli bir hediyeyle dostluğunu hatırlatırdı. Bir arkadaş olarak tek kötü özelliği aynı desteği göstermenize pek izin vermemesiydi, kendi sorunlarından bahsetmeyi sevmezdi. Keşke onun dertlerinin bizim derdimiz de olduğunu daha çok hissettirebilseydik.

Dayanışmayı, yoldaşlığı böylesine özverili birinden görmek hepimiz için çok değerliydi bugün bu yazıyı hem Berke’yi anmak hem de onunla tanımayanlarla tanıştırmak için yazıyoruz. Çevresini önemseyen, önemsediği için ciddiye alan ve daha iyi bir yarın için mücadele eden kararlı bir komünisti tanımaya bugün herkesin ihtiyacı var. Sosyalist bir gelecek için her gün mücadeleye uyanan, günün sonunda birbirini takdir eden ama tatmin olmayan ve yarına karşı sorumluluğumuzu inançla karşılayan bir sözümüz var Berke’ye “Bugün çok güzel işler yaptık, yarın çok daha güzellerini yapacağız!”.