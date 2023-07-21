Sözlüğe eklendikten birkaç saat sonra kaldırılmıştı: TDK'den 'Türkiyeli' açıklaması

Güncel Türkçe Sözlüğün 12. baskısına "Türkiyeli" kelimelisini ekleyen Türk Dil Kurumu (TDK), tepkilerin ardından kelimeyi birkaç saat sonra sözlükten kaldırmıştı. TDK, "Türkiyeli" kelimesi ile ilgili inceleme başlatıldığını duyurdu.

Konuya ilişkin açıklamada bulunan TDK, kelime çalışmalarının 2019'da başladığını, mevcut halinin ise 2023 itibarıyla yayımlandığı belirtti. Yapılan açıklamada eleştirilerin dikkate alındığı vurgulanırken, konuyla ilgili çalışmaların başlatıldığı duyuruldu.

TDK tarafından yapılan açıklama şöyle:

''Hazırlık, güncelleme ve yayımlanma sürecinde mevcut yönetimin yer almadığı sözlükle ilgili basında ve sosyal medyada çıkan eleştiri ve öneriler dikkate alınmış ve gerekli incelemeler başlatılmıştır. Konuyla ilgili gelişmeler hakkında en kısa zamanda Kurumumuz tarafından gerekli açıklamalar yapılacaktır.''