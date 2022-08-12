Sözleşmeli öğretmenlik mülakatı bitmeden sonuçları ifşa oldu

Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınladığı duyuruya göre, 20 bin sözleşmeli öğretmen alımında yapılacak olan sözlü sınavların 1 Ağustos’ta başlayacağı ve 13 Ağustos’ta biteceği açıklanmış, sonuçların ise 16 Ağustos’ta bakanlığın resmi sitesinden duyurulacağı ifade edilmişti.

Türkiye'den Mahmut Özay'ın haberine göre, mülakatların 9. gününde sözlü sınavlar devam ederken sonuçlar, dün gece e-Devlet Kapısı’ndan 'sehven' açıklandı. Sonuçların ortaya çıkmasıyla resmî site kilitlendi ve o sürece kadar mülakata giren adaylara verilen puanlar ifşa oldu.

Sıralama bilgisinin olmadığı sonuçlarda, daha mülakata girmeyen adayların söz konusu bölümü ise boş şekilde göründü. Öte yandan daha önceki mülakatlarda elenen birçok ismin de mülakatta "başarılı" olduğu ortaya çıktı.

'Sehven' yapıldığı ifade edildi

Bakanlığın resmî sitesinde kapalı olan sonuçlar sadece e-Devlet Kapısı üzerinde görünürken, sözlü sınav sonuçları sisteme girildiği esnada puanların e-Devlet üzerinden göründüğü bir alanın olduğu ve başvurular kısmında bulunan bu noktanın açık bırakıldığı öğrenildi. Mülakat sonuçlarının ortaya çıkmasının ardından bakanlık yetkililerinin ikazlarının ardından sistemin kapatıldığı belirtildi.